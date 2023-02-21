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الصحة: رسوم الكشف الطبى للحج بالمستشفيات والمراكز الطبية 500 جنيه

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:40 م
الصحة: رسوم الكشف الطبى للحج بالمستشفيات والمراكز الطبية 500 جنيه الحج - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن رسوم الكشف الطبى للحج، مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج 500 جنيه.
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه من المقرر توقيع الكشف الطبى من 9 : 2 ظهرا، مع التأكيد على أن يتم إرسال البيانات الإلكترونية لنتائج الكشف الطبى من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة .
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم إجراء الكشف الطبى على الراغبين في السفر للحج، طبقا للنموذج  الذى تم التوافق علي والتحاليل اللازمة للكشف وهى:
 
1- صورة دم كاملة 
2- تحليل وظائف كبد 
3- تحليل وظائف كلى 
4- اشعة عادى على الصدر 
 
كانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن بدء تلقي طلبات حجاج القرعة بداية من اليوم الثلاثاء، وأوضحت أن هناك مجموعة من الأمراض حددتها الوزارة المصابين بها لن يصرح لهم بالسفر لاداء مناسك الحج هذا العام.
 
وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت قائمة الأمراض كل من:
 
1- مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكلوى 
2- مرضى تليف الرئة 
3- حالات السمنه المفرطة المرضية 
4- حالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدى والأورام 
5- حالات السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة 
6- الحالات المصابة بأمراض نفسية طبقا للتقارير الفنية 

الصحة

الحج

حج القرعة

الحالات المرضية الممنوعة من الحج

تليف الرئة

الحوامل

الفشل الكلوى



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