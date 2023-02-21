التعليم تبحث تطوير المناهج الرقمية للطلاب الصم والبكم

كتب محمود طه حسين

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمهندس عبد الرحمن عمر مساعد رئيس مجلس إدارة شركة "ابدأ" لتنمية مشروعات الدولة المصرية، وممثل لإحدى المنصات؛ لمناقشة سبل التعاون في تطوير المناهج الرقمية للطلاب الصم والبكم ؛ لمساعدتهم على التحصيل الدراسي.

وأكد الدكتور رضا حجازي على اهتمام الوزارة بأصحاب الهمم وبالصم والبكم، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليمهم وتهيئتهم؛ لتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير المحتوى الدراسي للطلاب الصم والبكم ليشتمل على الأنشطة التعليمية والمعالجات التي تتناسب مع إعاقاتهم، بهدف تلقي المفاهيم التي تمكنهم من ممارسة التعلم بسلاسة ويسر.

وأشار الوزير إلى أننا أصبحنا في حاجة ضرورية لتعلم لغة الإشارة كلغة نستطيع من خلالها سماع وفهم أبناء الوطن من الصم والبكم؛ لذا أعدت الوزارة نشرة بالإشارات الأكثر استخدامًا وسيتم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية؛ لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وليترسخ في وجدان طلابنا أننا نسمعهم ونفهمهم، كما تعمل الوزارة على بناء قدرات المعلمين المتخصصين في لغة الإشارة.

وناقش اللقاء إعداد ومواءمة المناهج للطلاب الصم والبكم، وتطوير المناهج الرقمية لمساعدتهم على التحصيل الدراسي، وإكسابهم مهارات سوق العمل.

حضر اللقاء الدكتور أکرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة سحر الألفى مدير عام التربية الخاصة، والدكتورة عزيزة ممدوح مركز تطوير المناهج، وكريم عاطف إدارة التربية الخاصة.