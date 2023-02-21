وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية للعام الماضى .. صور

كتب محمود طه حسين

كرم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم26 طالبا من أوائل الشهادات الفنية والتكنولوجية المختلفة، خلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الثاني للمعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي، "إيدتوك إجيبت 2023".

وحرص الوزير على تسليم شهادات التقدير في بادرة هي الأولى من نوعها بوزارة التعليم العالي لأوائل الشهادات الفنية الصناعية، والتجارية، والزراعية، والسياحة والفنادق، والتعليم المزدوج، وأوائل المدارس التطبيقية التكنولوجية.

وحصل المكرمون على منح لدورات تدريبية، وصقل المهارات، كما حصل المكرمون على مكافآة مالية مقدمة من إدارة الملتقى مناصفة مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من المعونة الأمريكية.

وحرص الوزير على تفقد أجنحة المعرض الذي يضم عرضا لأنشطة عدد من مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب والجامعات التكنولوجية.

وأكد الدكتور رضا حجازي على أن التعليم الفني هو قاطرة التقدم الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أنه سيقوم غدًا بتكريم أوائل الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها للعام الدراسي 2022، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الدولي الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023».

وأوضح الدكتور الوزير أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات الدولية الداعمة لتطوير التعليم الفني والتي من أهمها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك الائتمان الألماني لإعادة التنمية (KW)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والاتحاد الأوروبي (EU)، ووحدة الدعم بالسفارة الإيطالية بالقاهرة؛ مما أسفر عن تحقيق الكثير من الإنجازات والممارسات المستحدثة في التعليم الفني بمصر.

وأشار إلى إن اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الفني منذ عام 2014 قد نتج عنه زخم غير مسبوق في هذا المجال، بداية باستراتيجية وخطة تطوير التعليم الفني الجديدة التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ 2018 والتي اعتمدت على تشجيع وتطوير التعليم الفني بكافة أنواعه، جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بجودته، حسب المعايير الدولية، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بدعم وتنمية مهارات الأجيال القادمة من خلال التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج وهو أحد المنطلقات الناجحة لتشكيل مستقبل مصر؛ لذا ركزت خطة الوزارة على تطوير مناهج التعليم الفني، وفق منهجية الجدارات التي تتسم بربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة من مهارات وسلوكيات ومعارف، وكللت هذه المبادرة بإنشاء إدارة مركزية جديدة لأكاديمية معلمي التعليم الفني من أجل الإشراف على تدريب هؤلاء المعلمين على تدريس وتقييم المناهج المطورة، والاهتمام بإتقان الخريجين للمهارات المهنية، جنبًا إلى جنب مع السلوكيات المستدامة.



تكريم الطلاب