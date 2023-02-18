أخبار × 24 ساعة.. مليون و580 ألف عملية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"الصحة": مليون و580 ألف عملية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
متى ستكون غرة شعبان 1444 هجريا؟.. الجمعية الفلكية بجدة ترد
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج
«التضامن»: بطاقات الخدمات المتكاملة الملونة لذوى الهمم لا تلغى القديمة
جامعة حلوان تفتتح المرحلة الثالثة لمستشفى بدر الجامعى غدا
معارض "أهلا رمضان" تستقبل اليوم المواطنين بالمحافظات
امتحانات الثانوية العامة 2023.. أكثر من 50% سجلوا استمارة التقدم للاختبارات
وزير الرى يتوجه اليوم إلى الكونغو على رأس وفد رفيع المستوى
وزير الأوقاف يوجه بصرف 50 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة إمام توفى عقب خطبة الجمعة
لنقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة
وزيرة الهجرة: نسعى لتقديم أفضل تعليم لأبنائنا أينما كانوا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة