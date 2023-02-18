اليوم السابع
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السبت، 18 فبراير 2023 12:22 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. مليون و580 ألف عملية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

السبت، 18 فبراير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مليون و580 ألف عملية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار وزارة الصحة والسكان - ارشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 
"الصحة": مليون و580 ألف عملية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
متى ستكون غرة شعبان 1444 هجريا؟.. الجمعية الفلكية بجدة ترد
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج
«التضامن»: بطاقات الخدمات المتكاملة الملونة لذوى الهمم لا تلغى القديمة
جامعة حلوان تفتتح المرحلة الثالثة لمستشفى بدر الجامعى غدا
معارض "أهلا رمضان" تستقبل اليوم المواطنين بالمحافظات
امتحانات الثانوية العامة 2023.. أكثر من 50% سجلوا استمارة التقدم للاختبارات
‫وزير الرى يتوجه اليوم إلى الكونغو على رأس وفد رفيع المستوى
وزير الأوقاف يوجه بصرف 50 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة إمام توفى عقب خطبة الجمعة

 


الصحه

التنميه المحليه

التضامن

التربيه والتعليم

التعليم العالى

جامعه حلوان



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