معارض "أهلا رمضان" تستقبل اليوم المواطنين بالمحافظات

كتب مدحت وهبة

تستمر معارض "أهلا رمضان" فى استقبال المواطنين اليوم الجمعة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة، كما تفتتح وزارة التموين منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم في محافظات الوجه القبلي، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السادسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

ويأتى ذلك في الوقت الذى وجه فيه ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بنشر معارض "أهلا رمضان" بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة وجمعيتي بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض "أهلا رمضان"، وأن ‏التخفيضات بتلك المعارض تصل لـ30%، كما تستمر الوزارة في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر فبراير الجاري، كما تحرص الوزارة على توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع "دعم مصر"، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية، كما تستمر أيضا الوزارة فى إتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وابلاغهم بالخدمات التي تقدمها حاليا أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة وأن ما يقرب من 21 مليون و100 ألف صاحب بطاقة تموين سجلوا رقم المحمول على البطاقات.