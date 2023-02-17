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امتحانات الثانوية العامة 2023.. أكثر من 50% سجلوا استمارة التقدم للاختبارات

الجمعة، 17 فبراير 2023 07:00 ص
امتحانات الثانوية العامة 2023.. أكثر من 50% سجلوا استمارة التقدم للاختبارات وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أكثر من 50% من طلاب الثانوية العامة سجلوا استمارة التقدم للامتحانات، وتم تسليم الاستمارات إلى المدارس لمراجعتها بدقة قبل تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة، موضحة أن هناك ما يقرب من 700 ألف طالب وطالبة سوف يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023.
 
وطالبت المدارس الطلاب المتأخرين عن تسليم استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بضرورة وكتابة بيانات البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية للامتحانات.
 

وتعقد الامتحانات وفق الضوابط التالية:

 
- تعقد الامتحانات 10 يونيو المقبل.
- 20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات.
- ستعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.
- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.
- يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.
- توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الاجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان.
- التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.
- ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع.
- ستكون الأسئلة من المنهج الدراسى حيث يتم توزيع جزئيات الامتحان على المنهج الدراسى.
- تتم الامتحانات فى لجان داخل المدارس ولا يسمح باصطحاب الطالب لأى وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.
 
وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

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