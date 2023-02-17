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يضم 4 آلاف قطعة..

جامعة القاهرة تواصل تنظيم أكبر سلسلة من معارض الملابس بأسعار رمزية للطلاب

الجمعة، 17 فبراير 2023 11:40 ص
جامعة القاهرة تواصل تنظيم أكبر سلسلة من معارض الملابس بأسعار رمزية للطلاب معرض ملابس
كتب محمد صبحى

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نظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المعرض الخيري للملابس بمدينة الطالبات بالجيزة.

 

ويأتي المعرض في إطار سياسة جامعة القاهرة الداعمة للطلاب والتي تتضمن تنظيم سلسلة من المعارض طوال العام الدراسي لتوفير الملابس الجديدة للطلاب وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة الفئات الأكثر استحقاقًا.

 

وشهد المعرض إقبالا من الطالبات، حيث ضم المعرض أكثر من 4 آلاف قطعة ملابس جديدة مختلفة الأنواع وذات جودة عالية وبأسعار رمزية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لهم.

القائمين على المعرض
القائمين على المعرض

 

جانب من معرض الملابس
جانب من معرض الملابس

 

معرض ملابس
معرض ملابس

 


التعليم العالى

جامعة القاهرة

محمد الخشت

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