وزير الأوقاف يوجه بصرف 50 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة إمام توفى عقب خطبة الجمعة

كتب لؤى على

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالعزاء لأسرة الشيخ عطا جوده عبد الرحمن خليل، إمام وخطيب مسجد علي سلام بباب الشعرية التابع لإدارة أوقاف غرب القاهرة بمديرية أوقاف القاهرة المتوفى اليوم الجمعة 17 /2 /2023م عقب أدائه خطبة وصلاة الجمعة بمسجده.

سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف القاهرة بتقديم واجب العزاء نيابة عنه.