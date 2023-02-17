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متى ستكون غرة شعبان 1444 هجريا؟.. الجمعية الفلكية بجدة ترد

الجمعة، 17 فبراير 2023 01:31 م
متى ستكون غرة شعبان 1444 هجريا؟.. الجمعية الفلكية بجدة ترد هلال شعبان
كتب محمود راغب

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تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيصل منزلة الاقتران يوم الإثنين 20 فبراير 2023 (يوم التحري) عند الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها .

 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها : ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 06:21 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (3) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (5) درجات واضاءته (0.3 %) وسيغرب القمر عند الساعة 06:39 مساءً بعد (18 دقيقة) من غروب الشمس وبذلك تكون شروط بداية الشهر " فلكيًا " متحققة.

 

أما رؤية القمر بالعين المجردة أو التلسكوب فهي غير ممكنة بسبب عمره الصغير واضاءته الضئيلة ومدة بقاءه القصيرة فوق الأفق.

سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر  تسمى " الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون هذه الفرصة مهيأة في اليوم التالي.

 

ففي يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:22 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (16) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (18) درجة واضاءته (2.5 %) وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة وسيغرب القمر عند الساعة 07:43 مساءً بعد (ساعة و 21 دقيقة) من غروب الشمس.

 

علمًا بأن ما ذكر سابقًا هو توضيح للجانب العلمي فقط وأن بداية شهر شعبان ستحدد بناء على ما سيصدر عن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا.


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