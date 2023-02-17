وزيرة التضامن: مساعدات مالية وعينية لـ 79379 مستفيدًا على مستوى الجمهورية.

كتب: مدحت وهبة

ترأست الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لعام 2023، حيث استعرض الاجتماع إنجازات المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وأفرعها بالمحافظات، من الأول من يناير عام 2022 وحتى 31 ديسمبر عام 2022.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي أن المؤسسة تضطلع بدورها الفعال في تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، حيث يشير التقرير الخاص بإنجازات المؤسسة عن 2022 إلى تقديم مساعدات مالية وعينية لإجمالي 79379 مستفيدًا على مستوى المؤسسة وفروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

وأضافت القباج أنه خلال عام 2022 بلغ إجمالي قيمة المساعدات العينية التي قدمتها المؤسسة 9.737.385 جنيه لعدد 24.162 مستفيد ، ففى إطار دعم الأسر فى مواجهة سوء الأحوال الجوية تم توزيع بطاطين على الأسر الأولى بالرعاية من عملاء المؤسسة ومركز التنمية المجتمعية بالدويقة ومجمع الخدمات المتكاملة بحى الاسمرات ووحدة الشئون بدهشور بإجمالي 18 ألف عميل، ودعما للأسر فى بداية العام الدراسى تم توزيع شنط مدرسية بكامل مستلزماتها بإجمالي 5000 مستفيد لعملاء المؤسسة ومركز تنمية المجتمع بالدويقة ومجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، كما شملت المساعدات تقديم المنح المالية في المناسبات المختلفة من شهر رمضان والأعياد وشراء أجهزة تعويضية للمستحقين من عملاء المؤسسة.

وفى إطار تطوير العمل المؤسسى تم إعادة هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلى بها، كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة بالاستثمار فى أذون وسندات الخزانة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على المستفيدين من خدمات المؤسسة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى التابعة للوزارة تتميز بانتشار فروعها في كافة محافظات الجمهورية وتعمل علي تقديم المساعدات للأسر الاكثر احتياجاً، حيث تهدف إلى معاونة الأسر المصرية ماديًا واجتماعياً وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض حسنة وتقديم الإغاثة اللازمة وقت النكبات والظروف الاستثنائية.

وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التى تتمثل فى المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومى ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.



لقاء وزيرة التضامن