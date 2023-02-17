أخبار × 24 ساعة.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل لذوى الهمم فى 7 تخصصات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
دار الافتاء: يجوز صيام يوم السبت منفردا في ذكرى الاسراء والمعراج
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات على خط بنها / منوف والعكس
وزارة الصحة تكشف تفاصيل البرتوكول العلاجى لفيروس ماربورج القاتل
كل ما تريد معرفته عن 3863 فرصة عمل جديدة فى 14 محافظة.. التقديم حتى مارس
القوى العاملة تعلن فرص عمل لذوى الهمم فى 7 تخصصات.. رواتب مجزية
جامعة الأزهر تحذر من عمليات نصب واحتيال وجمع تبرعات باسمها
وزير الصحة يبحث سبل تطوير خدمات الرعاية الصحية والدوائية المقدمة للمواطنين
التضامن: فريق التدخل السريع يتدخل لإنقاذ سيدة عجوز بالإسماعيلية
وزير الصحة يستقبل ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لبحث سبل التعاون المشترك
وزيرة الهجرة تلتقى شيخ الأزهر برفقة وفد حوار الأديان من الولايات المتحدة
"كهرباء جنوب الدلتا" تنظم 6 دورات تدريبية للعاملين بالشركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة