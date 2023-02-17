أخبار × 24 ساعة.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل لذوى الهمم فى 7 تخصصات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

دار الافتاء: يجوز صيام يوم السبت منفردا في ذكرى الاسراء والمعراج

السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات على خط بنها / منوف والعكس

وزارة الصحة تكشف تفاصيل البرتوكول العلاجى لفيروس ماربورج القاتل