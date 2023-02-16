كل ما تريد معرفته عن 3863 فرصة عمل جديدة فى 14 محافظة.. التقديم حتى مارس

كتبت – مرام محمد

كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، كل 15 يوما، تلقي طلبات من 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لشغل 3863 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى الهمم.

ومن جانبه، وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات حول الوظائف الخالية

س: أين تتوافر فرص العمل الجديدة؟

تتوافر فرص العمل الجديدة في 14 محافظة، وهي:

- القاهرة

- الجيزة

- القليوبية

- بورسعيد

- أسيوط

- الإسكندرية

- الغربية

- المنوفية

- الشرقية

- الإسماعيلية

- سوهاج

- الدقهلية

- الوادي الجديد

- أسوان

س: ما تخصصات العمل بفرص العمل المعلن عنها؟

أوضحت نشرة التوظيف أن الوظائف الخالية في التخصصات الآتية:

- مهندسين تخطيط وميكانيكا وإنتاج.

- محاسبين

- منسقين ميدانيين

- محاسبين تكاليف

- مشرف مواقع

- مشرف جودة

- مشرف أمن

- مندوبين مبيعات

- مشرفين جودة

- عمال إنتاج

- أفراد أمن بمواقع مميزة

- خدمة عملاء

- أخصائى تدريب وطباخين

- ممرضين

- أخصائيون سلامة وصحة مهنية

- كافة التخصصات الفندقية

- كافة مهن التفصيل والخياطة

- فنيين

- سائقين

- عمال نظافة

- تخصصات أخرى

وشملت النشرة فرص عمل لذوي الهمم من الجنسين، في التخصصات التالية:

- أخصائي تمويل

- مشرفين

- موظفين استقبال

- إداريين

- سائقين

- عمال

- دليفرى

س: ما المزايا التي تتيحها فرص العمل الجديدة؟

تتيح فرص العمل المُعلن عنها من قبل وزارة القوى العاملة، العديد من المزايا، وهي:

- رواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7450 جنيه شهريا "حسب المهنة"

- تأمين صحي واجتماعي

- بوليصة تأمين "حسب المهنة"

- إقامة "حسب المهنة"

- وسائل مواصلات "حسب المهنة"

س: كيف يمكن التقديم على فرص العمل المتاحة في المحافظات؟

أوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة http://www.manpower.gov.eg.

س: متى آخر موعد للتقديم؟

أكدت وزارة القوى العاملة أن التقديم على الوظائف الخالية المُعلن عنها خلال شهري فبراير ومارس 2023 .