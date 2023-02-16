اليوم السابع
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"كهرباء جنوب الدلتا" تنظم 6 دورات تدريبية للعاملين بالشركة

الخميس، 16 فبراير 2023 04:35 م
"كهرباء جنوب الدلتا" تنظم 6 دورات تدريبية للعاملين بالشركة وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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نظم قطاع التدريب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي  6 دورات تدريبية للعاملين بالشركة فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للنهوض بمستوى العاملين والارتقاء بكفائتهم وتطبيقا لرؤية ورسالة الشركة من خلال التدريب داخل الشركة بمختلف القطاعات.
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وقالت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن قطاع التدريب انتهى اليوم من تنفيذ دورات الأسبوع الحالى و التى تتضمن :-
 
1- دورة عن ( تنمية المهارات القيادية والإدارية للترقى للإدارة الوسطى ) الاسبوع الثاني بالتعاون مع مركز إعداد القادة
 
2- دورة عن ( أجهزة تحسين أداء الشبكة - مهندسين )
 
3- دورة عن (  الفقد والضبطية القضائية )
 
4- دورة عن (  العدادات الكهربائية - فنيين )
 
5- دورة عن ( دليل المرفق )
 
6- دورة عن (  تجربة العميل )
 
 
 

الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

تدريب العاملين

حسن البيلي



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