"كهرباء جنوب الدلتا" تنظم 6 دورات تدريبية للعاملين بالشركة

كتبت رحمة رمضان

نظم قطاع التدريب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي 6 دورات تدريبية للعاملين بالشركة فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للنهوض بمستوى العاملين والارتقاء بكفائتهم وتطبيقا لرؤية ورسالة الشركة من خلال التدريب داخل الشركة بمختلف القطاعات.

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وقالت شركة جنوب الدلتا ل توزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن قطاع التدريب انتهى اليوم من تنفيذ دورات الأسبوع الحالى و التى تتضمن :-

1- دورة عن ( تنمية المهارات القيادية والإدارية للترقى للإدارة الوسطى ) الاسبوع الثاني بالتعاون مع مركز إعداد القادة

2- دورة عن ( أجهزة تحسين أداء الشبكة - مهندسين )

3- دورة عن ( الفقد والضبطية القضائية )

4- دورة عن ( العدادات الكهربائية - فنيين )

5- دورة عن ( دليل المرفق )

6- دورة عن ( تجربة العميل )

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