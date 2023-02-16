"كهرباء جنوب الدلتا" تنظم 6 دورات تدريبية للعاملين بالشركة

نظم قطاع التدريب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي 6 دورات تدريبية للعاملين بالشركة فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للنهوض بمستوى العاملين والارتقاء بكفائتهم وتطبيقا لرؤية ورسالة الشركة من خلال التدريب داخل الشركة بمختلف القطاعات.
وقالت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن قطاع التدريب انتهى اليوم من تنفيذ دورات الأسبوع الحالى و التى تتضمن :-
1- دورة عن ( تنمية المهارات القيادية والإدارية للترقى للإدارة الوسطى ) الاسبوع الثاني بالتعاون مع مركز إعداد القادة
2- دورة عن ( أجهزة تحسين أداء الشبكة - مهندسين )
3- دورة عن ( الفقد والضبطية القضائية )
4- دورة عن ( العدادات الكهربائية - فنيين )
5- دورة عن ( دليل المرفق )
6- دورة عن ( تجربة العميل )
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