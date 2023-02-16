التضامن: فريق التدخل السريع يتدخل لإنقاذ سيدة عجوز بالإسماعيلية

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتكثيف جهود فريق التدخل السريع خلال موجة الطقس البارد الذى تشهده البلاد، ونجح فريق التدخل السريع بالإسماعيلية فى إنقاذ مسنة كفيفية تبلغ من العمر 80 عاما تعيش وحيدة بمدينة فايد بين مجموعة من القطط ولا يقوم أحد برعايتها بعد وفاة زوجها وابنها الوحيد، حيث وجهت مديرة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية فريق التدخل السريع المحلي بالتوجه لمقر إقامة السيدة المسنة الكفيفة ووجدوها في غرفة غير آدمية ليس بها أي مرافق من كهرباء أو مياه، كما أن السيدة ليس لديها أي أوراق ثبوتية.

وعلى الفور تم إصدار التوجيهات بالتعامل وتوفير مكان لها بدار رعاية، حيث تم نقلها إلي دار رعاية ، وجار استخراج بطاقة الرقم القومي لها، وذلك في ضوء توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بالاهتمام بالأسر وكبار السن بلا مأوي ويتم حاليا تقديم كافة الخدمات والرعاية للسيدة.

وفى المنوفية قام فريق التدخل السريع بالتعامل الفورى مع سيدة تبلغ من العمر 82 عاما، أرملة، وتعانى من ألزهايمر الحاد ، وليس لها أقارب سوى حفيد فى القاهرة، ووجدت وحيدة تفترش الشارع بقرية مجريا أشمون، حيث تم التدخل بعد استقبال بلاغ عن معاناتها من الأجواء الباردة، حيث قام مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية بالتوجيه بالتدخل الفورى، ونقل السيدة العجوز لإحدى دور الرعاية للاعتناء بها وتوفير الرعاية الصحية والوجبات الساخنة لها.

وشهدت محافظة الاسكندرية تدخل فريق التدخل السريع لإنقاذ مسن يبلغ من العمر 75 عامًا يتواجد في الشارع بلا مأوى، حيث وجهت مديرة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بإيداعه أحد دور الرعاية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسن المريض الذى كان يعانى من وجود جروح متعددة بالجسم ولديه كسر قديم بالمفصل مما أدي لعدم قدرته على التحرك وكان يعالج بأحد المستشفيات وأنهي علاجه، وليس له مأوى واتخذ الشارع مكانا له .

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزي شكاوى وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية علي الخط الساخن 16439وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى والحالات الإنسانية علي منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء علي الخط الساخن 16528.