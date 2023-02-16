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"القوى العاملة" تعلن توافر فرص عمل للشباب فى شركتين بالإسكندرية

الخميس، 16 فبراير 2023 03:19 م
"القوى العاملة" تعلن توافر فرص عمل للشباب فى شركتين بالإسكندرية وزارة القوى العاملة
كتب: مرام محمد

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تعلن مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عن توفير 18 فرصة عمل بشركتين على مهن أفراد أمن إدارى، وفنى صيانة إسطمبات بلاستيك، وصيانة كهرباء، وذلك للشباب من سن 25 حتى 35 سنة من الذكور، مع توفير تأمينات اجتماعية وصحية ووسائل انتقالات للمقبولين .

 

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره للوزارة ، أنه تم توفير فرص العمل للشباب من الذكور للعمل فى شركة الصقر للصناعات الغذائية على وظائف امن إدارى لعدد 15 شاب والتقديم بمقر الشركة الموجود فى برج العرب المنطقة الصناعية الثالثة ، و3 فرص عمل على مهن فنى صيانه اسطمبات بلاستيك ، وفنى صيانة كهرباء بشركة جروب سيب للأجهزة المنزلية والتقديم للحصول عليها من خلال ديوان المديرية خلف نقابة الأطباء بسموحة .

 

وأضاف مدير المديرية انه يتم توفير تأمينات إجتماعية وصحية ووسائل مواصلات وانتقالات للمقبولين وأرباح سنوية، كما يشترك للحصول على الوظيفة أن يكون المتقدمين من حملة المؤهلات المتوسطة، فى إطار اهتمام المديرية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل سوق العمل بالمحافظة .

 


القوى العامله

فرص عمل

الاسكندريه

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