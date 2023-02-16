جامعة الأزهر تحذر من عمليات نصب واحتيال وجمع تبرعات باسمها

كتب لؤى على

حذرت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، من قيام أشخاص لا ينتمون إلى جامعة الأزهر بجمع تبرعات نقدية وعينية باسم الجامعة؛ بدعوى تجهيز شنط رمضانية ووجبات غذائية لطلاب وطالبات الجامعة الموجودين خارج المدن الجامعية، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

واعلنت الجامعة عدم مسئوليتها عن هؤلاء الأشخاص، وما يصدر عنهم، وتؤكد أنه لا صلة لجامعة الأزهر بهم مطلقًا من قريبٍ أو من بعيدٍ، وتشدد على أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من منسوبيها.

وحذرت جامعة الأزهر منسوبيها من الطلاب والطالبات من الانسياق خلف هؤلاء الأشخاص، بصفة أنهم (طلاب وطالبات متطوعون) أو "أدمن" في بعض الصفحات الوهمية.

ونوهت جامعة الأزهر إلى أنه غير مسموح لأي شخص بجمع تبرعات باسم الجامعة، مؤكدة أن مَنْ يقوم بهذا يعرض نفسه للمساءلة ويضع نفسه تحت طائلة القانون.

وأهابت الجامعة بالمواطنين من أهل الخير، والطلاب والطالبات، ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ تحري الدقة في كل ما يصدر أو ينشر بشأن الجامعة، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة في الأستاذ الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، ومن خلال البيانات التي يتم نشرها هنا من خلال صفحة المركز الإعلامي الوحيدة لجامعة الأزهر عبر هذا الرابط:

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