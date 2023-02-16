اليوم السابع
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السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات على خط بنها / منوف والعكس

الخميس، 16 فبراير 2023 09:16 م
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات على خط بنها / منوف والعكس قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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 قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات بخط بنها/ منوف والعكس، إعتباراً من يوم السبت الموافق 18 / 2 / 2023، وذلك فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم وتلبية رغباتهم بما يتوافق مع سياسة التطوير الحالية. 
 
وقررت هيئة السكة الحديد تعديل ميعاد قيام قطار 608 ركاب منوف/ بنها ليقوم من منوف الساعة 6.50 بدلاً من 7.05،  وتعديل ميعاد قيام قطار 607 ركاب بنها / منوف ليقوم من بنها الساعة 6.55 بدلاً من الساعة 7.10، وتعديل ميعاد قيام قطار 614 ركاب منوف/ بنها ليقوم من منوف الساعة 12.00 بدلاً من الساعة 11.20 وتعديل ميعاد قيام قطار 613 ركاب بنها/ منوف ليقوم من بنها الساعة 12.05 بدلاً من الساعة 11.15على أن يتم مسيرهم طبقاً للجداول المرفقة . 
وأكدت الهيئة انها دائما في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتوفير سبل الراحة لهم.
بنها منوف
بنها منوف

منوف بنها
منوف بنها

مواعيد القطار
مواعيد القطار

مواعيد القطارارت
مواعيد القطارارت

 


السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

خط بنها منوف

مواعيد القطارات



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