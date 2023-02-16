وزير الصحة يستقبل ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لبحث سبل التعاون المشترك

كتب وليد عبد السلام

‏‎استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، أليساندرو فراكاسيتي، اليوم الخميس، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

‏‎واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق له، مؤكداً على أهمية توطيد وتطوير آليات التعاون، ضمن برامج العمل المشتركة التي تستهدف دعم الصحة العامة للمواطنين.

‏‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مراجعة الخطط التنفيذية 2021/2025 ومناقشة تطوير آليات العمل بين الجانبان الخاصة بالبرنامج الوطني لمكافحة مرض الأيدز، والبرنامج الوطني لمكافحة مرض الدرن، لتحقيق المستهدف منهم، وذلك من خلال بناء القدرات البشرية وتوفير الأدوية واللقاحات.

‏‎وأضاف "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون المشترك لميكنة وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن التسهيل على المواطنين في تلقي الخدمات الطبية اللازمة لهم.

‏‎وأشار "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية عقد اللقاءات الدورية بين المختصيين من الجانبين، لمناقشة المستجدات وتحديد الاحتياجات والأولويات، بما يضمن تنفيذ المحاور الاستراتيجية لخطط العمل المشتركة بجودة وكفاءة، مؤكداً الحرص على استدامة خدمات الرعاية والعلاج المقدمة للمواطنين.

‏‎ومن جانبه، وجه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، أليساندرو فراكاسيتي، الشكر لوزير الصحة والسكان على مجهوداته المبذولة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين، معرباً عن تطلعه لتعزيز أواصر التعاون مع مصر باعتبارها من الدول الرائدة في المنطقة.