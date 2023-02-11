اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى حافلات المدارس

السبت، 11 فبراير 2023 05:04 م
حصاد الوزارات.. تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات لسائقى حافلات المدارس وزيرة التضامن الاجتماعى
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع:
 

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