اليوم السابع
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السبت، 11 فبراير 2023 12:14 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. فحص 237 ألف رضيع بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

السبت، 11 فبراير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. فحص 237 ألف رضيع بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وزاره الصحه - ارشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

فحص 237 ألف رضيع.. إنجازات مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.. فيديو

الحكومة توجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى حادث انهيار منزل دمنهور

وزارة الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتى من الخضراوات ونصدر الفائض

الأوقاف: "معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر)".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الصحة: الدفع بـ18 سيارة إسعاف لموقع انهيار عقار بمدينة دمنهور فى البحيرة

وزارة الهجرة تستجيب لاستغاثة أسرة مصرية فى تركيا وتنقلها لمدينة أخرى عقب الزلزال

وزير التعليم العالى يتفقد المشروعات الجديدة بالسويس ويوجه بالاحتكاك بالمجتمع الصناعى


الكهرباء

التعليم العالى

التربيه والتعليم

الصحه

الاوقاف

التضامن

الزراعه

الهجره



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