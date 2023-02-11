أخبار × 24 ساعة.. فحص 237 ألف رضيع بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
فحص 237 ألف رضيع.. إنجازات مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.. فيديو
الحكومة توجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى حادث انهيار منزل دمنهور
وزارة الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتى من الخضراوات ونصدر الفائض
الأوقاف: "معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر)".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة
الصحة: الدفع بـ18 سيارة إسعاف لموقع انهيار عقار بمدينة دمنهور فى البحيرة
وزارة الهجرة تستجيب لاستغاثة أسرة مصرية فى تركيا وتنقلها لمدينة أخرى عقب الزلزال
وزير التعليم العالى يتفقد المشروعات الجديدة بالسويس ويوجه بالاحتكاك بالمجتمع الصناعى
الصحة: تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1.29 مليون مواطن بمستشفى المطرية التعليمى
السيد قنديل: استغلال إمكانيات وخبرات خبراء وأساتذة الجامعة لتطوير حى حلوان
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