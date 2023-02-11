أخبار × 24 ساعة.. فحص 237 ألف رضيع بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

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فحص 237 ألف رضيع.. إنجازات مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.. فيديو

الحكومة توجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى حادث انهيار منزل دمنهور