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وزارة الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتى من الخضراوات ونصدر الفائض

الجمعة، 10 فبراير 2023 05:45 م
وزارة الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتى من الخضراوات ونصدر الفائض محمد القرش
كتب إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بتوفير احتياجات المواطن المصري، وحققت اكتفاء ذاتي من كل محاصيل الخضر، وتصدر الفائض إلى الخارج.
 
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية وضعت خطة في الفترة المقبلة للنهوض بالزراعة التعاقدية، ولاسيما لزراعة محصول الذرة وعباد الشمس، لضمان سعر عادل للفلاح من جانب، وعلى جانب آخر توفير الزيوت إلى المواطنين في الفترة المقبلة.
 
وأوضح معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الزراعة التعاقدية تضمن للمزارع حافز لزراعة المحاصيل المطلوبة، مؤكدا: "الدولة المصرية تتحمل كثيرا لدعم المزارعين وتوفير المحاصيل المطلوبة والاستراتيجية".
 
وتفقدت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تضم الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للإنتاج التقاوى والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية للفحص واعتماد التقاوي والدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى الحقول الإرشادية لمحصول القمح بمحافظة بني سويف والتي يصل عدد الحقول الإرشادية بها 794 حقلا إرشاديا بالتعاون بين قسم بحوث القمح ومشروع ترشيد استخدام المياه فى الرى والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة لمحصول القمح بصفة عامة وللحقول الإرشادية بصفة خاصة باعتبارها من أهم الوسائل لتوعية المزارعين وتعريفهم بالأصناف والممارسات التي تعطي اعلي إنتاجية مع توفير المياه المستخدمة في الري.
 
 

محمد القرش

الزراعة

الزراعة التعاقدية

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