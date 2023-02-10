اليوم السابع
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انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف لمحافظة الدقهلية

الجمعة، 10 فبراير 2023 07:00 ص
انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف لمحافظة الدقهلية وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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تٌطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف، قافلة دعوية إلى  محافظة ( الدقهلية – مدينة المنصورة )، اليوم الجمعة :  ( 19 رجب 1444هـ)، الموافق(10/2/2023م)، وتضم (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" حسن العشرة وحفظها"، وذلك على النحو التالي:
 
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وفى سياق متصل أكدت وزارة الأوقاف، انطلاق برنامج "المنبر الثابت" الدعوى المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فى جميع المحافظات، (الثلاثاء من كل أسبوع) بعد صلاة المغرب بــ 700 مسجد، خلال شهر فبرابر، وأوضحت وزارة الأوقاف موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج فى هذه المساجد، وذلك على النحو التالى:
 
1- الثلاثاء : 7/2/2023م، عن موضوع : (فضل ومكانة الأشهر الحرم).
2- الثلاثاء : 14/ 2/ 2023م، عن موضوع: (الإسراء والمعراج).
3- الثلاثاء : 21/ 2/ 2023م، عن موضوع: (تعظيم شعائر الدين).
4- الثلاثاء : 28 /2/ 2023م، عن موضوع: ( التربية بالقدوة وأثرها فى إصلاح سلوك الأبناء). 
 
واستحدثت وزارة الأوقاف عدد الأنشطة الدعوية على النحو التالي:
1. إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل بمشاركة أكثر من ستة آلاف مسجد بمحافظات الجمهورية.
2. إطلاق الدروس المنهجية للأئمة بمشاركة 1000 مسجد.
3. إطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 500 مسجد.
4. إطلاق الأسبوع الثقافى بالمساجد الكبرى بمشاركة 127 مسجدًا.
5. إطلاق مجالس الإقراء بالمساجد فى أربعة علوم، وهى: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمشاركة 122 مسجدًا تعقد بها مجالس الإقراء.
6. إطلاق مجالس الإفتاء بالمساجد بمشاركة 112 مسجدًا، تُعقد بها مجالس الإفتاء. 
7. إطلاق الدروس المنهجية للواعظات بمشاركة 89 مسجدًا. 
8. إطلاق مجلس الفقه بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الفقه.
9. إطلاق مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الحديث.
10. إطلاق المبادرات الدعوية: (نبى الهدى "صلى الله عليه وسلم" - حق الوطن - مفاتح الخير).
11. إطلاق 10 مسابقات تثقيفية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم (نبى الهدى "صلى الله عليه وسلم" - فرائض الإسلام - كتاب وقضية - حج مبرور - أصحاب النبى "صلى الله عليه وسلم" - أحسن القصص - العقيدة الصافية - شهر القرآن - أعلام الحضارة العربية - نساء مؤمنات"، شارك فيها أكثر من 20 ألف متسابق.

 


وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

الدقهلية

المنصورة

الازهر الشريف



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