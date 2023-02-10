الكهرباء: المواطنون يبلغون عن المخالفات لتحسين مستوى الخدمة

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة نجحت بنسبة كبيرة فى نشر الوعى لدى المواطنين بأضرار سرقات التيار الكهربائي سواء على الدولة أو المشترك، كاشفا أن المواطن أصبح لديه وعى بأهمية الابلاغ عن سارقي التيار الكهربائي ليضمن الحفاظ على جودة الخدمة التى يحصل عليها و فى نفس الوقت تطبيق مبدأ المساواة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن آليات تلقى بلاغات سرقات التيار الكهربائي التى تتبعها وزارة الكهرباء و شركاتها التابعة كان لها دور كبير فى تعاون مشترك مع القطاع فى الابلاغ عن السرقات ، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى البلاغات و تحافظ على سرية بيانات مقدم البلاغ و عدم إلزامه بارفاقها بالبلاغ.

وقال متحدث الكهرباء، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة تستهدف وصول نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء إلى100%، من خلال عدة آليات، من بينها تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي خاصة خلال أشهر الصيف.

وأوضح، أن نسبة التحصيل لا تصل إلى 100% وهو أمر لن يتحقق إلا بعد الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع، موضحا أن هذه النوعية من العدادات تضمن للمواطن والدولة حقوقهم كاملة بدون الحاجة لتدخل عنصر بشري.

وأضاف حمزة، أن هناك آليات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة خاصة برفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء و تقليل الخسائر المالية الضخمة التي تتعرض لها الوزارة نتيجة سرقات التيار الكهربائي.