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"التربية والتعليم" تحدد الأوراق المطلوبة من المدرسين الجدد لاستلام العمل

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:22 م
"التربية والتعليم" تحدد الأوراق المطلوبة من المدرسين الجدد لاستلام العمل التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا بشأن الإجراءات الخاصة بتسليم العمل للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات شغلهم لوظيفة معلم مساعد، ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم.

 

وأكد وزير التربية والتعليم، على تكليف إدارة التنسيق بالمديرية، بمراجعة توزيع المعلمين المتواجدين على رأس العمل، وفق العجز والزيادة بكل إدارة واستيفاء المسوغات المقررة بالمادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها على النحو الأتى:

 

- بطاقة الرقم القومي وجهين أو جواز السفر (سارية) بعد الاطلاع على الأصل.

 

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية.

 

- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية ومصدقاً على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

 

- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية، واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

 

- شهادة ميلاد مميكنة.

 

- أصل المؤهل الدراسي

 

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها ( للذكور) .

 

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الاعفاء منها (للإناث)

 

- إقرار الحالة الاجتماعية، والذمة المالية.


التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لاستلام العمل

تعيينات 30 ألف معلم

اخبار مصر



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