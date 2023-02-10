وزير التعليم العالى يتفقد المشروعات الجديدة بالسويس ويوجه بالاحتكاك بالمجتمع الصناعى

كتب محمد صبحى

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجولة تفقدية لبعض المواقع والمشروعات الجديدة بجامعة السويس، على هامش افتتاح مركز التطوير المهني بالجامعة، وذلك برفقة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

في بداية الجولة، تفقد الوزير مبنى كلية الهندسة واستمع سيادته إلى شرح تفصيلي من الدكتور أشرف حنيجل عميد الكلية عن مختلف المعامل والورش بها مثل معامل التبريد والتكييف ومعمل الانتقال الحراري والديناميكا الحرارية وكذلك ورشة اللحام المتطورة وماكينات CNC الحديثة، بالإضافة لتفقد معامل الخرسانة والطرق وميكانيكا التربة والأساسات، ومعامل قسم الهندسة الكهربية.

كما تفقد الوزير معمل ميكانيكا الموائع ومعمل الري والهيدروليكا الذي يحتوي على أكبر مجرى مائي مفتوح في معامل الجامعات المصرية والمُزود بأحدث تكنولوجيا للتحكم في القناة بالريموت كنترول ومُحاكاة الواقع للدفع بالطلاب والباحثين للحصول على أفضل النتائج، وملحق به معمل قياسات المياه الجوفية في التربة وقياس معدل الأمطار ومعدل تسربها في التربة.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بفكرة عمل برنامج الهندسة البحرية وأكد على أهمية التعاون مع الجامعات الأهلية في المنطقة المحيطة لإحداث نوع من التكامل بين المؤسسات الأكاديمية للوصول إلى برامج دراسية تخدم احتياجات سوق العمل، كما أشاد سيادته بمركز الدراسات والخدمات الهندسية موجهًا بضرورة تطويره والاستعانة بالمُتخصصين ذوي الخبرات العالية من أجل الحصول على خدمة مُتميزة فضلًا عن تعزيز موارد الجامعة.

وخلال الزيارة، وجه الوزير بضرورة الاحتكاك بالمجتمع الصناعي وتطوير أساليب التدريب من خلال معامل كلية الهندسة الحديثة التي تلبي مُتطلبات الفنيين والمهندسين بطريقة عملية وعلمية.

كما تفقد الدكتور أيمن عاشور مبنى مجمع المعامل المركزية لكلية العلوم والمُقام على مساحة 3607 مترً مربعًا ويتكون من أربعة أدوار متكررة تم تصميمه ليكون متوافقًا مع أحدث تصميمات المعامل وسيتم تجهيزه بأحدث الإمكانات والأجهزة ليكون من أهم مقومات تأهيل الطلاب في مرحلة البكالوريوس للتدريب العملي، كذلك ستتم الاستفادة من إمكانات المجمع في الأبحاث لطلاب الدراسات العليا والمشروعات البحثية المُختلفة.

ثم انتقل الوزير إلى موقع إنشاء مبنى الاختبارات الإلكترونية الجديد بالجامعة والمُقام على مساحة 1500 متر، ويتكون من 4 أدوار وقادرًا على استيعاب اختبار لعدد 2000 طالب يؤدون الاختبار في نفس التوقيت، وسيتم تجهيزه بوحدة تكييف مركزي، كذلك مصاعد كهربية وغير ذلك من الإمكانات التي تتوافق مع قدرات ذوي الهمم، وقد أثنى الوزير على حجم الإنجاز الذي وصل إليه المبنى بهذه السرعة والكفاءة.

أعقب ذلك تفقد الوزير للمدينة الجامعية الجديدة والتي تشمل حوالي 408 غرفة مُقسمة على عدد 2 مبنى تسع لحوالي 1200 طالب، كما تم تصميم المبنى (أ) ليشمل 2 صالة طعام بكل دور بمسطح ١٥٥ مترًا مربعًا، تكفي لعدد 220 طالبًا بالدور الواحد، ويحتوي المبنى (ب) على عدد 2 صالة طعام بمسطح 110 مترًا مربعًا للصالة الواحدة، بالإضافة إلى عدد 2 صالة جيم بمسطح ,84 مترًا مربعًا وعدد 2 مكتبة بالإضافة لخدمات البريد وماكينات الصراف الآلى.