اليوم السابع
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الصحة: الدفع بـ18 سيارة إسعاف لموقع انهيار عقار بمدينة دمنهور فى البحيرة

الجمعة، 10 فبراير 2023 04:49 م
الصحة: الدفع بـ18 سيارة إسعاف لموقع انهيار عقار بمدينة دمنهور فى البحيرة سيارات الاسعاف - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار مكون من 4 طوابق، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بداخله، ظهر اليوم الجمعة، بشارع أبو الريش في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
 
وأوضحت الوزارة أن الحصيلة المبدئية للحادث تشير إلى وفاة 2 من سكان العقار وإصابة 23 آخرين، تم نقلهم إلى  مستشفى دمنهور التعليمي، وجميعهم يتلقون الخدمة الطبية اللازمة.
 
ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، التداعيات الصحية للحادث، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين وجاري المتابعة. 
 
 

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