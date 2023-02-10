الصحة: الدفع بـ18 سيارة إسعاف لموقع انهيار عقار بمدينة دمنهور فى البحيرة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار مكون من 4 طوابق، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بداخله، ظهر اليوم الجمعة، بشارع أبو الريش في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة المبدئية للحادث تشير إلى وفاة 2 من سكان العقار وإصابة 23 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وجميعهم يتلقون الخدمة الطبية اللازمة.