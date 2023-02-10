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السيد قنديل: استغلال إمكانيات وخبرات خبراء وأساتذة الجامعة لتطوير حى حلوان

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:38 م
السيد قنديل: استغلال إمكانيات وخبرات خبراء وأساتذة الجامعة لتطوير حى حلوان لقاء رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان، والوفد المرافق له، بحضور  الدكتور ياسر لطفي مستشار رئيس الجامعة للإدارة الهندسية، محمد ناصر أمين عام الجامعة، المهندس أحمد عبد المقصود مدير عام الإدارة الهندسية.

 

وتأتي هذه الزيارة لبحث سبل وآليات رفع كفاءة طريق جامعة حلوان، وحل مشكلة الزحام المتواجدة أمام الجامعة، وكيفية التعاون بين حي حلوان والجامعة من أجل تطوير المنطقة، والطرق الرئيسية بها، وكذلك تطوير اللاند سكيب بالحي وعمل خطة تطوير شاملة تتضمن الميادين العامة للحي بالاستعانة بخبراء وأساتذة الجامعة.

 

وفي ختام اللقاء أكد  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، واللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان، على ضرورة إجراء عدد من الزيارات بين الجانبين من أجل استكمال المباحثات بين الحي والجامعة وضرورة إجراء زيارة تفقدية لمنطقة حلوان لمعرفة احتياجاتها وكيفية استخدام إمكانيات الجامعة لتطويرها، بعد رصد الوضع الراهن.


جامعة حلوان

حي حلوان

السيد قنديل

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