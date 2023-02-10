اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: لدينا رصيد آمن من كافة السلع الاستراتيجية

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:02 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: لدينا رصيد آمن من كافة السلع الاستراتيجية وزير التموين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

 

رئيس الرعاية الصحية يتفقد مركز الجهاز الهضمى ومستشفى الجهاز التنفسى بالسويس

"الصحة": مد فترة تسجيل حركة نيابات سبتمبر 2022 ليوم 14 فبراير الجارى

وزير التعليم العالى يفتتح المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة السويس

الرى: تقييم شامل لأعمال الحماية على البحر المتوسط ومدى كفاءتها

التعليم تطالب المدارس بتسليم طلبة الثانوية العامة "منازل" أكواد تسجيل الاستمارة

القوى العاملة تعلن توفير 77 فرصة عمل للشباب فى الإسكندرية

"الزراعة" وأكاديمية البحث العلمى ينظمان "يوم القمح القومى" بمعرض القاهرة للابتكار

التضامن: عدم زواج الفتيات قبل سن 18عاما شرط الحصول على دعم "تكافل وكرامة"

وزير التنمية المحلية: نسعى لرفع كفاءة الصف الثانى من العاملين بالمحليات

موقف المتخلفين عن الموعد المحدد لصرف معاشات فبراير.. التضامن تجيب

 

 


الرى

التضامن

الزراعه

الاوقاف

التعليم العالى

التربيه والتعليم

التنميه المحليه

الصحه

التموين

السلع الاستراتيجية



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