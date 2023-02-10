أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: لدينا رصيد آمن من كافة السلع الاستراتيجية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
رئيس الرعاية الصحية يتفقد مركز الجهاز الهضمى ومستشفى الجهاز التنفسى بالسويس
"الصحة": مد فترة تسجيل حركة نيابات سبتمبر 2022 ليوم 14 فبراير الجارى
وزير التعليم العالى يفتتح المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة السويس
الرى: تقييم شامل لأعمال الحماية على البحر المتوسط ومدى كفاءتها
التعليم تطالب المدارس بتسليم طلبة الثانوية العامة "منازل" أكواد تسجيل الاستمارة
"الزراعة" وأكاديمية البحث العلمى ينظمان "يوم القمح القومى" بمعرض القاهرة للابتكار
التضامن: عدم زواج الفتيات قبل سن 18عاما شرط الحصول على دعم "تكافل وكرامة"
وزير التنمية المحلية: نسعى لرفع كفاءة الصف الثانى من العاملين بالمحليات
موقف المتخلفين عن الموعد المحدد لصرف معاشات فبراير.. التضامن تجيب
الزراعة تواصل متابعة الحقول الإرشادية للمحاصيل الشتوية والقمح فى بنى سويف
"التضامن" تنظم مؤتمرا بشأن "سياسات الرعاية الاجتماعية والأمن المجتمعى" نهاية فبراير
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