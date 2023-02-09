رئيس الرعاية الصحية يتفقد مركز الجهاز الهضمى ومستشفى الجهاز التنفسى بالسويس

أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن تسجيل أكثر من 470 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة السويس، سادس محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.

جاء ذلك خلال زيارته إلى محافظة السويس، لتفقد عدد من المنشآت الصحية التى تم نقلها مؤخرًا للهيئة للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4236) لسنة 2022، ومتابعة التشغيل التجريبى للمنظومة بالسويس، وتفقد الإنشاءات الجديدة وأعمال التطويرات للمنشآت الصحية، وجاهزيتها، والإطمئنان على عمليات نقل الأصول العلاجية، وأعمال الميكنة والتحول الرقمى للخدمات، والتأكد من تذليل كافة العقبات، مما يضمن أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالسويس.

واستهل الدكتور أحمد السبكى، جولته التفقدية، بوحدة طب أسرة عمر بن الخطاب، حيث تفقد عيادات طب الأسرة، والإسعافات الاولية، والأسنان، والصيدلية، ومعمل الدم بالوحدة، كما اطلع على أعمال الميكنة والتحول الرقمى للخدمات، ومنظومة تسجيل المرضى، وأشار إلى أن الوحدة تخدم 46،739 ألف مواطن، والانتهاء من تسجيل 17،387 ألف ملف فردى، بواقع 4،648 آلاف ملف عائلى، وإجراء الفحص الطبى الشامل ل 7،350 آلاف مواطن مسجل بالمنظومة، كما استطلع السبكى آراء المنتفعين حول الخدمة الطبية المقدمة بالوحدة للاطمئنان على جودتها ومدى رضاؤهم عنها، كما وجه بتزويد 3 عيادات أخرى بالوحدة.

وتابع جولته: بزيارة مجمع اللجان الطبية المتخصصة، والذى يقدم خدمات اللجان التخصصية واللجان العلاجية، حيث شدد على مراجعة التشطيبات النهائية للمجمع خلال أسبوع من تاريخه، كما تفقد أعمال التطويرات ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى السويس للجراحات الدقيقة "التأمين الصحى سابقًا"، لافتًا إلى أنها ستضم 94 سرير داخلى، و30 عناية مركزة، و6 غرف عمليات، وغرفة ولادة، و8 حضانات، و18 أسِرة للغسيل الكُلوى، و11 للطوارئ والاستقبال، والقسطرة، و24 عيادة خارجية، وقاعة كبرى للتدريب، كما وجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات الجارية بالمستشفى بحد أقصى نهاية شهر إبريل الجاري.

واستكمل جولته، بزيارة مركز الكبد والجهاز الهضمى، والذى سيعمل بطاقة استيعابية 28 سرير داخلى، و4 رعايات متوسطة، و2 مناظير جهاز هضمى، وعيادة خارجية، كما تفقد مستشفى الجهاز التنفسى والرعاية الرئوية بالسويس "صدر السويس سابقًا"، والتى ستعمل بطاقة استيعابية 112 سرير داخلى، و10 رعايات مركزة، و8 أسرة للطوارئ والاستقبال، و2 مناظير صدر، و8 عيادات خارجية، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت الصحية تضمن توفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والمتقدمة لأهالى السويس داخل نطاق المحافظة.

وتابع جولته: بزيارة وحدة طب أسرة السويس (1)، وتفقد الإسعافات الأولية، وغرف الملفات، والعيادات المختلفة بها، مشيرًا إلى أنها تخدم أكثر من 31،8 ألف مواطن، والانتهاء من تسجيل 13،720 ألف ملف فردى، بواقع 3،886 آلاف ملف عائلى، وإجراء الفحص الطبى الشامل ل 2550 مواطن مسجل بالمنظومة، كما اطمئن على التدريب على أنظمة التشغيل الإلكترونية بالوحدة لضمان تيسير حصول المنتفعين على الخدمة.

وقال الدكتور أحمد السبكى، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بالسويس على 33 منشآة صحية، منها 6 مستشفيات، وهم، "المجمع الطبى بالسويس، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة "التأمين الصحى سابقًا"، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمى، مستشفى الجهاز التنفسى والرعاية الرئوية "صدر السويس سابقًا"، مستشفى طوارئ العين السخنة"، إضافة إلى 27 مركز ووحدة طب أسرة، وأن فاتورة تكلفة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى استلام 85% من المنشآت الصحية لتشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالسويس.

ولفت، إلى أنه جارى نقل تبعية 5 مراكز و21 وحدة طب أسرة من الجهات التابعة لها بوزارة الصحة إلى فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، وذلك فى ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4236 لسنة 2022، حيث وجه الدكتور أحمد السبكى بسرعة الانتهاء من نقل تلك الأصول العلاجية، وتأهيلها طبقًا لمعايير التسجيل والاعتماد المعترف بها دوليًا، منوهًا إلى تنفيذ برنامج تهيئة لتدريب كافة الأطقم الطبية والإدارية لمدة 6 شهور.

وفى سياق متصل، التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، حيث ثمَّن الدكتور أحمد السبكى، جهود محافظ السويس والجهاز التنفيذى للمحافظة فى متابعتهم الميدانية والمستمرة لدعم إنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، بأعلى كفاءة، مؤكدًا أن التأمين الصحى الشامل تجربة فريدة ونظام يواكب المعايير العالمية.

ومن جانبه أعرب اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، عن سعادته لبدء التشغيل التجريبى للتأمين الصحى الشامل بالسويس، مؤكدًا أن التأمين الصحى الشامل سيحقق تطورًا غير مسبوقًا فى تطوير قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة، وطفرة نوعية فى الخدمات المقدمة للمرضى، ومؤكدًا أن مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة فى مجال الرعاية الصحية من خلال تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بمعايير عالمية.