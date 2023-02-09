وزارة الاوقاف تطلق حملة نظافة مكثفة بالمساجد على مستوى الجمهورية

كتب لؤى على

أطلقت وزارة الأوقاف حملات مكثفة لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية من تاريخه حتى نهاية الشهر الفضيل ، وتنطلق الحملة الأولى يوم الاثنين القادم الموافق 13/2/2023م لمدة عشرة أيام حتى الأربعاء الموافق 22/2/2023م، وستكون تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لرئيس القطاع الديني ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومديري المديريات والإدارات كل فيما يخصه، وتتضمن الحملة ما يأتي :

1. النظافة الدورية للمسجد .

2. نظافة أسطح المساجد .

3. رفع أي كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات .

4. نزول جميع القيادات بالديوان والمديريات والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل .

5. تكليف جميع المفتشين على مستوى الديوان العام والمديريات بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر .

6. توقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء في العمل أم الإشراف والمتابعة .

وستتكرر هذه الحملات تباعًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك .