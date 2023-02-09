اليوم السابع
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وزارة الاوقاف تطلق حملة نظافة مكثفة بالمساجد على مستوى الجمهورية

الخميس، 09 فبراير 2023 09:29 م
وزارة الاوقاف تطلق حملة نظافة مكثفة بالمساجد على مستوى الجمهورية وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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أطلقت وزارة الأوقاف حملات مكثفة لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية من تاريخه حتى نهاية الشهر الفضيل ، وتنطلق الحملة الأولى يوم الاثنين القادم الموافق 13/2/2023م لمدة عشرة أيام حتى الأربعاء الموافق 22/2/2023م، وستكون تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لرئيس القطاع الديني ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومديري المديريات والإدارات كل فيما يخصه، وتتضمن الحملة ما يأتي : 
 
1. النظافة الدورية للمسجد . 
2. نظافة أسطح المساجد . 
3. رفع أي كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات . 
4. نزول جميع القيادات بالديوان والمديريات والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل . 
5. تكليف جميع المفتشين على مستوى الديوان العام والمديريات بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر . 
6. توقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء في العمل أم الإشراف والمتابعة . 
وستتكرر هذه الحملات تباعًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك .
 
الازهر
 

 


نظافة المساجد

شهر رمضان

وزارة الاوقاف

المساجد



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