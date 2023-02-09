اليوم السابع
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الزراعة تواصل متابعة الحقول الإرشادية للمحاصيل الشتوية والقمح فى بنى سويف

الخميس، 09 فبراير 2023 12:35 م
الزراعة تواصل متابعة الحقول الإرشادية للمحاصيل الشتوية والقمح فى بنى سويف متابعة الحقول الإرشادية للمحاصيل الشتوية
كتبت أسماء نصار

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تفقدت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تضم الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للإنتاج التقاوى والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية للفحص واعتماد التقاوي والدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى الحقول الإرشادية لمحصول القمح بمحافظة بني سويف والتي يصل عدد الحقول الإرشادية بها 794 حقلا إرشاديا بالتعاون بين قسم بحوث القمح ومشروع ترشيد استخدام المياه فى الرى والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة لمحصول القمح بصفة عامة وللحقول الإرشادية بصفة خاصة باعتبارها من أهم الوسائل لتوعية المزارعين وتعريفهم بالأصناف والممارسات التي تعطي اعلي إنتاجية مع توفير المياه المستخدمة في الري.

وأكدت اللجنة ان هناك التزام من المزارعين بتنفيذ الزراعة على مصاطب وتماثل النمو الخضري للأصناف المنزرعة وتم تقديم الشكر للمزارعين اصحاب الحقول الإرشادية المتميزة كما قامت اللجنة بزيارة محطة إعداد التقاوي للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي حيث يتم إعداد تقاوي القطن وأيضاً بزيارة محطة بحوث سدس ومشاهدة حقول الإكثار للقمح والبرامج البحثية المتميزة للقمح والفول والشعير.

الحقول الإرشادية
الحقول الإرشادية

 

متابعة الزراعة
متابعة الزراعة

 


وزارة الزراعة

القمح

محصول القمح

المياه

بنى سويف



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