اليوم السابع
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موقف المتخلفين عن الموعد المحدد لصرف معاشات فبراير.. التضامن تجيب

الخميس، 09 فبراير 2023 01:00 م
موقف المتخلفين عن الموعد المحدد لصرف معاشات فبراير.. التضامن تجيب صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، فى صرف معاشات شهر فبراير الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة، مع استمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي لفروع بنك ناصر الاجتماعي لتيسير صرف المعاشات. 
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يضع التحول الرقمى والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
على جانب اخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش على المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم، حيث تنص المادة 107، في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية" طلاق أو ترمل البنت أو الأخت وعجز الابن أو الأخ عن الكسب.
 
وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

التأمينات

التضامن

صرف المعاشات

زيادة المعاشات

شروط صرف المعاشات

شروط صرف المعاش



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