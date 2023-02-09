اليوم السابع
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وزارة ‫الرى تستعد لتنظيم النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه

الخميس، 09 فبراير 2023 10:46 ص
وزارة ‫الرى تستعد لتنظيم النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه وزارة الرى والموارد المائية
كتبت أسماء نصار

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تستعد وزارة الموارد المائية والرى لتنظيم النسخة السادسة من أسبوع القاهرة، وتم عقد اجتماع تنسيقى برئاسة المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط وأعضاء السكرتارية الدائمة للمؤتمر.

وأكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار لعرض قضايا المياه على المستوى العالمى، مع العمل على عرض قضايا وتحديات المياه بالدول الأفريقية على وجه الخصوص، مع التأكيد على دور هذا الأسبوع فى بحث التأثيرات السلبية للتغيرات المناخيةعلى قطاع المياه التغيرات.

وشمل الأسبوع فى نسخته الخامسة عقد 4 فعاليات رفيعة المستوى و3 جلسات عامة و30 جلسة فنية و12 حدثا جانبيا و6 ورش عمل و3 مسابقات و4 زيارات ميدانية، وذلك بحضور 1500 مشارك من 70  دولة ومشاركة 66 منظمة دولية وإقليمية ووطنية و435 متحدثا، وتنوع المشاركون بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم بالشكل الذى يسهم فى تنوع الخبرات وإثراء النقاشات بمختلف الجلسات.


اسبوع القاهرة للمياه

وزير الرى

المياه

وزارة الرى



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