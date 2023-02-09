التضامن: عدم زواج الفتيات قبل سن 18عاما شرط الحصول على دعم "تكافل وكرامة"

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي حرص الوزارة على صرف الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية وأن برامج الدعم النقدى تعتمد على نظام التسجيل الموحد وأن مراجعة دقيقة لكافة البيانات للتأكد من كافة الخدمات المقدمة للمواطن، سواء تأمين صحي أو اجتماعي، أو امتلاك المواطن لبعض الممتلكات، كما يتم التنسيق بين جميع الوزارات ودعم الفرص المتكافئة في التعليم والصحة، كما أن برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" يضع التعليم والصحة شرطان أساسيان لحصول الأسرة على الدعم، حيث يتم تقديم الدعم لطفلين فقط في الأسرة من أجل العمل على تشجيع سياسات تنظيم الأسرة، بالإضافة وضع شرط آخر يتعلق بعدم زواج الفتيات مبكرًا قبل سن الـ18عامًا.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.