اليوم السابع
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الأحد، 03 ديسمبر 2023 12:03 ص
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أخبار × 24 ساعة.. شيخ الأزهر يوجه بإعفاء طلاب فلسطين من المصروفات الدراسية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. شيخ الأزهر يوجه بإعفاء طلاب فلسطين من المصروفات الدراسية شيخ الازهر الشريف
إعداد سيد الخلفاوى

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