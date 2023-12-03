الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة.. شيخ الأزهر يوجه بإعفاء طلاب فلسطين من المصروفات الدراسية الأحد، 03 ديسمبر 2023 12:00 ص شيخ الازهر الشريف إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية - الأوقاف تصدر بيان بشأن التصفيات الأولية بمراكز الثقافة الإسلامية.. تفاصيل شيخ الأزهر يوجه بإعفاء طلاب فلسطين من المصروفات الدراسية أبناء الجالية المصرية بقبرص يصوتون بانتخابات الرئاسة رافعين أعلام مصر الجالية المصرية فى قطر يحتفلون بالعرس الانتخابى بالورد والشيكولاتة.. صور بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تشارك فى الانتخابات الرئاسية بقطر انطلاق ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية للمصريين فى نيوزيلندا أعضاء الجالية في مدريد يحتشدون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات "فيديو" وزارة النقل تعظم الاستفادة من النقل النهرى وزيادة الأنشطة السياحية.. تفاصيل الأوقاف تطلق برنامج إجازة الأربعين النووية للأئمة والوعظات فى مجلس واحد وزير الرى يشارك فى جلسة "إطلاق خطة عمل الاستثمار فى أفريقيا" بـCOP28 زيادة بالمعاشات وإعانة لمرضى الأورام.. أهم 8 قرارات لعمومية نقابة التطبيقيين وزير الرى: الفترة الحالية حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء وزارة الهجرة ترصد تصويت المصريين بالخارج بكثافة بـ"أبو ظبى والرياض والكويت" وزير الزراعة يتفقد مبنى الوزارة القديم بالدقى.. ويشدد على تأمينه واستمرار الصيانة شاهد ماكينات الحفر بخط الهرم خلال تنفيذ مترو مصرى 100% لأول مرة.. فيديو التعليم العالي: المبعوثون المصريون يشاركون بفعالية في الانتخابات الرئاسية اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار التعليم غزة الازهر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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