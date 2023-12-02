زيادة بالمعاشات وإعانة لمرضى الأورام.. أهم 8 قرارات لعمومية نقابة التطبيقيين

كتبت آية دعبس

قال المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين، إن الجمعية العمومية الأخيرة لأعضاء النقابة، قد اتخذت عدة قرارات من أهمها:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية، التى عقدت فى 6 يناير 2023.

2- اعتماد الحساب الحتامى للنقابة والصندوق عن السنة المالية المنتهية 2022.

3- الموافقة على مشروع الميزانية للنقابة والصندوق المعدة لعام 2023.

4- إبراء ذمة أعضاءهيئة المكتب وأعضاء المجلس الأعلى عن السنة المنتهية، فى 31 ديسمبر 2022.

5- الموافقة على تفويض هيئة المكتب للنقابة العامة لاختيار مراقب حسابات جديد وتحديد أتعابه.

6- التصديق على قرارات المجلس الأعلى حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

7- وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على قرارا المجلس الأ‘لى المنعقد يوم السبت 28 أكتوبر 2023، بخصوص اتخاذ كافة الاجراءات وتجميد عضوية كل من تطاول على النقابة العامة دون سند قانونى، بهدف التشويه.

8- وافقت الجمعية العمومية العامة العادية بالإجماع بزيادة المعاش النقابى إلى 140 جنيه شهريا، بدلا من 125 جنيه شهريا، اعتبارا من أول يناير 2024.

9- الاستمرار فى صرف إعانة مرضية بقيمة 500 جنيه لكل حالة مرضية بالأورام "السرطان"، اعتبارات من أول يوليو 2023، ولمدة عام آخر، على أن يتم الصرف لمرة واحدة شريطة تقديم المستندات الدالة على ذلك.

10- تجديد الثقة فى المهندس رمضان هلال النقيب العام، لما بذله من جهد ملموس.

11- إرسال برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية، لاستكمال المسيرة.

وكانت قد انعقدت الجمعية العمومية العامة العادية السابعة والأربعون لأعضاء نقابة التطبيقيين، بحضور جميع ممثلي الجمعيات العمومية لأعضاء التطبيقيين على مستوى الجمهورية.