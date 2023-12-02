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بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تشارك فى الانتخابات الرئاسية بقطر

السبت، 02 ديسمبر 2023 09:54 م
بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تشارك فى الانتخابات الرئاسية بقطر بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال
كتب محمد السيد الشاذلى

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حرصت بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال، المتواجدة في قطر على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى لليوم الثانى على التوالي، حيث توجه أعضاء البعثة إلى السفارة المصرية بقطر، وأدلوا بأصواتهم.
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.
 
ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من أمس الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

 







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