بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تشارك فى الانتخابات الرئاسية بقطر

كتب محمد السيد الشاذلى

حرصت بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال، المتواجدة في قطر على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى لليوم الثانى على التوالي، حيث توجه أعضاء البعثة إلى السفارة المصرية بقطر، وأدلوا بأصواتهم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.