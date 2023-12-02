أعضاء الجالية في مدريد يحتشدون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات "فيديو"

كتب: أحمد جمعة

احتشد عدد كبير من أبناء المصرية في أسبانيا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وحصل "اليوم السابع" على صور ومقاطع مصورة تبرز تصويت الجالية المصرية في اللجنة الفرعية بالعاصمة مدريد.

وأدلى السفير المصري لدى مدريد يوسف مكاوي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك باللجنة الفرعية بالعاصمة الإسبانية حيث شهدت اللجنة إقبال كبير من أبناء الجالية المصرية المقيمين في إسبانيا.

وتوافد الناخبون لليوم الثانى على سفارتنا فى مدريد، فى إسبانيا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات المصريين فى الخارج.



تصويت المصريين في مدريد



السفير المصري لدى مدريد يوسف مكاوي



انتخابات المصريين في سفارة مصر لدى مدريد



تصويت الجالية المصرية في مدريد

أكد الدكتور طارق النجار أحد أعضاء الجالية المصرية في أسبانيا، أن إقبال الناخبين في العاصمة مدريد فوق الممتاز ومعظم المشاركين شباب ما بين سن الـ20 والـ30، موضحا أن هذه المؤشرات تشير إلى تنشئة جيل جديد يعطي قوة للمصريين في أوروبا وحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية.

وأضاف طارق النجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الشكل العام مفرح ومبهج والكل يأتي بالأعلام واصطحاب الأبناء الصغار، فضلا عن التنسيق الكبير بين قيادات الجالية ورجال الأعمال والسفارة المصرية في مدريد، مؤكدا أن التواصل قوي لتسهيل جميع أمور العملية اللوجستية المتعلقة بالانتخابات.

وتابع: "في مقر واحد للانتخابات وهو السفارة في مدريد ونأمل الانتخابات القادمة تكون الكترونية وستشهد أعداد غير عادية مع اشتراك الشباب خاصة وأن معظم المشاركين شباب في مراحله المختلفة".

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، إقبالاً ملحوظا، الجمعة، فى أول أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالى، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته، وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفى تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكرى المصريين فى الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستورى والتعبير عن إرادتهم فى صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين فى الحياة العامة هى حق وواجب وطنى يكفله الدستور.

وثمن شكرى التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التى وفرت كافة وسائل الدعم التى تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية فى بعثاتنا فى الخارج.