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الجالية المصرية فى قطر يحتفلون بالعرس الانتخابى بالورد والشيكولاتة.. صور

السبت، 02 ديسمبر 2023 09:39 م
الجالية المصرية فى قطر يحتفلون بالعرس الانتخابى بالورد والشيكولاتة.. صور توزيع الشيكولاتة والورد على الناخبين المصريين بدولة قطر
كتب محمد السيد الشاذلى

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رصدت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توافد عدد من المصريين المقيمين في قطر للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بمظاهر تملأها البهجة والسرور بهذا العرس الديموقراطي، حيث عبر بعض المصريين عن سعادتهم وفرحتهم بتوزيع قطع الشيكولاتة والورد على الناخبين المصريين بدولة قطر.

وبدأت السفارة المصرية فى قطر استقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم وفقا للتوقيت المحلي فى قطر وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

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توزيع الشيكولاتة والورد على الناخبين المصريين بدولة قطر

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

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إحدى المشاركات فى التصويت







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