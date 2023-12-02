وزارة النقل تعظم الاستفادة من النقل النهرى وزيادة الأنشطة السياحية.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

إجراءات هامة تنفذها وزارة النقل بالتعاون مع وزارة السياحة، لتعظيم استغلال النقل النهرى، وزيادة الدخل القومى من استخدامة، بالإضافة إلى تسهيل وزيادة الأنشطة السياحية، ونعرض فى النقاط التالية أهم التفاصيل عن تطوير النقل النهرى.

1. رفع كفاءة المراسي النيلية الحالية وإنشاء مراسي جديدة والتدريب المستمر لأطقم الفنادق العائمة النيلية

2. المراجعة الدورية والمستمرة لاجراءات الحماية المدنية بالفنادق العائمة بما يضمن سلامتها وسلامة السائحين

3. تقديم خدمات سياحية متنوعة تلبي كافة احتياجات السائح

4. مناقشة المخطط المستقبلي للتعاون المشترك بما يساهم في مضاعفة الطاقة الفندقية للفنادق العائمة خلال الخمس سنوات القادمة والبدء الفوري في عدد من المشروعات التي تخدم الحركة السياحية النيلية

5- تأمين المجرى الملاحي في قطاعات نهر النيل المختلفة ومنها المسافة بين محافظتي الأقصر وأسوان .

6- صيانة الشمندورات المحددة للمجرى الملاحي وإزالة كافة الأعشاب التي تؤثر على توازنها.

7- استمرار أعمال التكريك في المجرى الملاحي للتغلب على أي معوقات تواجه حركة الفنادق العائمة.

8- الرقابة الصارمة على وجود التراخيص السياحية اللازمة لتشغيل الفنادق العائمة في مختلف قطاعات نهر النيل .

9- البدء في عدد من المشروعات التي تخدم الحركة السياحية النيلية مثل إقامة منتجع سياحي بأبوسمبل على نهر النيل يقدم كافة الخدمات السياحية بمستويات عالمية.