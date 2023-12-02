اليوم السابع
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السبت، 02 ديسمبر 2023 07:23 م
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وزير الزراعة يتفقد مبنى الوزارة القديم بالدقى.. ويشدد على تأمينه واستمرار الصيانة

السبت، 02 ديسمبر 2023 07:10 م
وزير الزراعة يتفقد مبنى الوزارة القديم بالدقى.. ويشدد على تأمينه واستمرار الصيانة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المبنى القديم لديوان الوزارة بالدقي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة بإغلاق مبانى الوزارات القديمة لحين الانتهاء من خطط استغلالها.
 
وأكد وزير الزراعة إغلاق المبنى نهائيًا، وعدم السماح لأي من الأفراد بدخوله، عدا المكلفين بعمليات التأمين، ضد أي مخاطر، والصيانة للمبنى وملحقاته.
 
وشدد القصير على ضرورة تواجد أفراد أمن والحراسة بشكل دائم، على مدار الساعة، بحيث يكونوا مسئولين مسئولية كاملة وتامة عن تأمين المبنى، فضلاً عن أعمال الحماية المدنية، للحفاظ على المبنى، وعدم الحاق أي ضرر به أو بمحتوياته.
 
وأكد وزير الزراعة استمرار أعمال الصيانة للحدائق والاشجار الموجودة خارجه، حتى يتم الانتهاء من خطة الحكومة لإستغلاله.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وجه خلال اجتماع الحكومة، بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها؛ حتى تنتهي مجموعات العمل المُكلَفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.
 
 






مجلس الوزراء

الحكومة

وزير الزراعة

وزارة الزراعة



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