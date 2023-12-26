حصاد الوزارات.. الصحة تترأس اجتماع لجنة أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التعليم تفتح باب التقدم للمدرسة الرسمية الدولية فرع روضة العبور
وزارة التعليم العالى تلاحق الكيانات الوهمية وتغلق كيانا بمحافظة القاهرة
وزير الأوقاف يستقبل الفائز بالأول على فرع الناشئة بمسابقة القرآن الكريم
غدا.. التموين تبحث آليات دعم تمويل 250 ورشة لصناعة المشغولات الذهبية
الصحة تترأس اجتماع لجنة أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية
وزارة الأوقاف تعلن نتيجة التصفيات النهائية للفرع الخامس "ذوو الهِمم"
وزير الأوقاف يستقبل الفائزين بمسابقة القرآن فرع ذوى الهمم
الزراعة: ضبط 10 أطنان و695 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة
وزيرا الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يسلمون 170 عقدا لمزارعين وصيادين
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