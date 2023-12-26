اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 06:25 م
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حصاد الوزارات.. الصحة تترأس اجتماع لجنة أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 05:40 م
حصاد الوزارات.. الصحة تترأس اجتماع لجنة أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
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