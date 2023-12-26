الصحة: لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا آمن وفعال ويحمى من عدوى الأنفلونزا الموسمية، كما أنه آمن وفعال ويمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور.

وأضافت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسير إن لقاح الأنفلونزا الموسمية عام 2023/2024 متوفر حاليا فى مراكز التطعيمات بالجمهورية.

وأضافت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات أنه يوجد 17 فرعا للتطعيم بالجمهورية، وتابعت: اللقاح المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعى Tetravalent وسعر الجرعة 267 + 10 جنيهات خدمة التطعيم.

وكانت الدكتورة إيرينى فؤاد رئيس الشركة المصرية للمصل واللقاح بفاكسيرا قالت إن اللقاحات مؤمنة بنظام اللاب جارد، والذى يهتم بتقنيات الحفظ الآمن للقاحات والأمصال، كما أنها مربوطة بسيستم دقيق فى حال حدوث أى خلل فى ثلاجات الحفظ يقوم بالاتصال الاتوماتيكى على تليفونات المحمول بـ 5 قيادات مهمة بالشركة، وذلك حفظا للقاحات وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن اللقاحات متوفرة ومؤمنه وعالية الجودة، وتابعت: نعمل وفق معايير منظمة الصحة العالمية مضيفة أن جميع اللقاحات معتمدة من المنظمة.