غدا.. التموين تبحث آليات دعم تمويل 250 ورشة لصناعة المشغولات الذهبية

كتب مدحت وهبة

تعقد مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الاربعاء ،الاجتماع الثانى في إطار سلسلة الاجتماعات التي تم الإعلان عنها ضمن بروتوكول "ورشتي" والذي تم توقيعه بداية الشهر الجاري بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين والبنك الزراعي المصري بهدف تمويل 250 ورشة ذهب وفضة بحد أقصى مليون جنيه.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بوزارة التموين ومنها مشروع ورشتي لدعم وتنمية ورش المشغولات الذهبية والفضية.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى، أن المشروع في مرحلته الاولي يستهدف 50 ورشة ذهب وفضة في منطقة الجمالية بالقاهرة، ويأتي في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الذهب وزيادة صادراته وخلق فرص عمل للشباب.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت الشهر الجاري عن مشروع «ورشتي» لدعم ورش ومصانع المشغولات الذهبية، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، والذي يهدف المشروع إلى دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية، والحفاظ على العمالة الفنية الماهرة بها، وخلق فرص عمل للشباب.

ووجه الوزير بعقد الاجتماعات والخاصة بالمشروع بشكل دوري، حيث سيساهم مشروع ورشتى فى تشغيل عدد كبير من الشباب وسوف يحافظ على صناعة الذهب احد اهم الصناعات الوطنية الهامة، مع تذليل جميع العقبات امام المتقدمين للمشروع كما حدث فى مشروع جمعيتي، كما ان الادارة التنفيذية بوحدة ادارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.