وزارة التعليم تفتح باب التقدم للمدرسة الرسمية الدولية فرع روضة العبور

كتب محمود طه حسين

أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس الدولية الرسمية lps انضمام فرع روضة العبور إلى فروع المدارس الرسمية الدولية، وقد تم فتح باب التقديم للالتحاق بالمستوي الأول رياض أطفال ( FS1 ) للاطلاع على روابط التقديم يرجي الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بالمدرسة الرسمية الدولية فرع روضة العبور.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عدد مدارس الرسمية الدولية حيث استحوذت محافظة القاهرة على العدد الأكبر من المدارس الرسمية الدولية lps، حيث يوجد بها 7 مدارس من إجمالى 25 مدرسة موزعة على 12 محافظة وهى القاهرة، والجيزة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والقليوبية ، الوادي الجديد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصها علي تقديم خدمات تعليمية متميزة ذات جودة عالية من خلال إنشاء المدارس الرسمية الدولية ips، حيث سعت الوزارة إلي توسيع تجربتها في التعليم الحكومي الدولي، حرصاً منها علي تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور علي هذه النوعية من المدارس الرسمية الدولية IPS والتي تطبق المناهج البريطانية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن مدارس الرسمية الدولية تقدم خدمة تعليمية متميزة بأسعار بسيطة.