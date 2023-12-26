اليوم السابع
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تقديرا لموهبتم وتفوقهم..

وزير الأوقاف يستقبل الفائزين بمسابقة القرآن فرع ذوى الهمم

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 02:52 م
وزير الأوقاف يستقبل الفائزين بمسابقة القرآن فرع ذوى الهمم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة الطالبة إيمان وائل أحمد غريب ابنة محافظة الشرقية، الفائزة بالمركز الثاني في الفرع الخامس (ذوو الهمم) في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بجائزة قدرها 350 ألف جنيه، داعيًا لها بمزيد من التوفيق ، حيث شجعها على مواصلة التفوق في دراستها الشرعية بصفة عامة ودراسة التفسير وعلوم القرآن بصفة خاصة ، كونها طالبة بقسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق.
 
كما استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة الطالب يوسف السيد عبد العاطي ابن محافظة الجيزة، الفائز بالمركز الأول في الفرع الخامس (ذوو الهمم) في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، وعقد له اختبارًا شخصيًّا في حفظ القرآن الكريم بأرقام آياته فلم يخطئ خطأ واحدًا في أي سؤال.
 
وأكد وزير الأوقاف أن الشيخ يوسف السيد عبد العاطي آية ربانية في الحفظ والإتقان.
 
 
 






وزير الاوقاف

العاصمة الادارية

حفظ القران

ذوى الهمم



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