وزير التموين: اتفاقية توريد القمح أمام البرلمان الأسبوع المقبل

كتب مدحت وهبة ورباب الجالي

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عرض الاتفاقية التي وقعتها مصر مع احدى الشركات الإماراتية -التي يدعمها صندوق أبوظبي للتنمية العاملة في القطاع الزراعي لتزويد مصر بالقمح لمدة 5 سنوات بقيمة سنوية 100 مليون دولار وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كما سيتم بعد ذلك عرضها على اللجنة العامة، وذلك لإقرارها والبت فيها متوقعا البت فيها خلال اسبوعين ثم ارسالها إلى وزارة العدل لإتمام الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية .