وزير الأوقاف يستقبل الفائز بالأول على فرع الناشئة بمسابقة القرآن الكريم

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة الطالب محمود محمد عدلى عبد المحيى محمد، الفائز بالمركز الأول فى الفرع الثالث (الناشئة) فى المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، جاء ذلك فى حضور والد المتسابق الشيخ محمد عدلى عبد المحيى أمام وخطيب بمديرية أوقاف المنيا.

كما أعلنت أسماء الفائزين فى التصفيات النهائية للفرع الثالث (الناشئة)، حفظ القرآن الكريم مع فهم معانى المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، فى المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بدار مصر ومركزها الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهم :

1. محمود محمد عدلى عبد المحى محمد من محافظة المنيا، الفائز بالمركز الأول بجائزة قدرها (400) ألف جنيه.

2. محمد وائل أحمد غريب من محافظة الشرقية، الفائز بالمركز الثانى بجائزة قدرها (300) ألف جنيه.

3. حنين عبد المعز عبد المنعم على سالم من محافظة الغربية، الفائز بالمركز الثالث بجائزة قدرها (200) ألف جنيه.

4. البراء ربيع عبد الحميد محمد سلامة من محافظة الدقهلية، الفائز بالمركز الرابع بجائزة قدرها (150) ألف جنيه.

5. عمر الفاروق محمد توفيق محمد من محافظة كفر الشيخ، الفائز بالمركز الخامس بجائزة قدرها (100) ألف جنيه.

وقرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف جائزة تشجيعية للمتسابقة منة الله الشربينى على الشربينى من محافظة البحيرة قدرها 10 آلاف جنيه.