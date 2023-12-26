وزارة التعليم توجه بتنفيذ مسابقة فنية لطلاب المدارس.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للإدارات التعليمية بنشر مسابقة فنية لطلاب المدارس المصرية للعام الثامن على التوالي، بناء على موافقة رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم.

وحددت الوزارة موضوع المسابقة، كالتالى:

المرحلة الابتدائية - الموضوع "أنا و المكان الذي أعيش فيه".

- يعبر الطالب عن موضوع فني رسم موضوع ( عن المكان الذي يعيش فيه ابناؤنا الطلاب في كافة محافظات الجمهورية معبرا عن صور من حياة الاسرة و مشاهد الحياة اليومية له ولأسرته) .

المطلوب :- يرسم الطالب موضوع مستخدماً الرموز والشخصيات والسمات الفنية التي تعبر عن منزله وأسرته والمجتمع الذي يعيش فيه في مساحة ٣٥٢٥ سم تتناول فكرة الموضوع وتعبر عنه .

المرحلة الإعدادية

- الموضوع ( مدينة المستقبل ).

- يقوم الطالب بتنفيذ عمل فنى ( رسم موضوع عن مدن المستقبل و حلم كل مصري بالجمهورية الجديدة لبناء مستقبل مصر و تعمير مدن المستقبل من خلال رؤية الطالب للبيئة والمجتمع ونظرته للتطور وتخيله للمستقبل بما يحلم ويتمني الشباب و الأجيال القادمة).

المطلوب : عبر بالرسم في مساحة لا تزيد عن فرخ بتكوين فنى مترابط باستخدام الألوان المناسبة للموضوع .

المرحلة الثانوية

- موضوع المسابقة مصر الحضارة .

- الرسم : يقوم الطالب بتنفيذ عمل فني ( رسم موضوع ) يستلهم عناصره من الحضارات المتعددة التي عاشها الشعب المصري علي مر العصور من حضارة ) المصري القديم - القبطي - الاسلامي - الشعبي ) ولكل طالب حرية اختيار.