حصاد الوزارات.. وزارة التموين تطرح البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بـ20 جنيها

إعداد ـ محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير التعليم يوقع برتوكول تعاون مع مركز اليونسكو الإقليمى للجودة والتميز

وزيرة التضامن تتابع تجهيزات مركز العزيمة الجديد لعلاج مرضى الإدمان بسوهاج

وزارة التموين تطرح البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بـ 20 جنيها.. صور

وزيرة التضامن تعلن استفاة أسر كافل وكرامة من دعم الخبز والغذاء

"بحوث الإلكترونيات" يعلن استضافة الشركات الناشئة بمدينة العلوم والتكنولوجيا

وزارة التعليم: الارتقاء بأداء المعلم أهم عناصر تطوير المنظومة التعليمية

وزير التعليم يبحث مع مديرى المديريات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "نداءات القرآن الكريم للمؤمنين"

وزير العمل: نستهدف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم بكافة القطاعات

وزارة التعليم تتابع مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتأكد من جاهزيتها للاعتماد

الصحة: الدولة مستمرة فى تفعيل الاستراتيجيات لتحسين حياة المواطنين

تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى القصب خلال ديسمبر

الزراعة والفاو يدربان 120 مزارعًا فى أسوان على أفضل الممارسات الزراعية

البيئة: 43 محطة رصد للضوضاء ضمن خطط تطوير منظومة تحسين جودة الهواء

"تنسيب الملوثات لمصادرها" تقنية حديثة إضافتها وزارة البيئة لمنظومة رصد نوعية الهواء

وزارة الأوقاف تطلق أكبر مسابقة فى التحدث بالعربية "المتحدث الفصيح"

الزراعة: ضبط 14 ألف جرعة تحصين بيطرى بالشرقية منتهية الصلاحية

زراعة 400شجرة فى المنطقة الصناعية بشق الثعبان لمواجهة تلوث الهواء

وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس يبحثان مع شركة سعودية سيل التعاون

وزير التعليم العالي يجتمع مع مدير مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية

وزارتا الزراعة والداخلية تواصلان التفتيش على مفارش البصل بالدقهلية والفيوم

وزارة الأوقاف تصدر الطبعة الثالثة لموسوعة الثقافة الإسلامية

وزارة التموين: زيادة معدلات ضخ السكر لتلبية احتياجات المواطنين